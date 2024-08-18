تحرير 76 محضر نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات وضبط 13 شيكارة دقيق مدعم فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على التعامل مع شكاوى المواطنين بكافة الخدمات المقدمة وبالأخص منظومة الخبز على الصفحة الرسمية والتواصل مع الجهات المختصة لحل الشكاوى.

وفى استجابة فورية لشكاوى المواطنين، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة تفتيشية مفاجئة للمرور على المخابز البلدية بمراكز ومدن شبين الكوم وأشمون والسادات للتأكد من انتظام العمل بالمخابز ووزن وجودة إنتاج رغيف الخبز والحصص التموينية المقررة للمخابز.

حيث تم المرور على العديد من المنشآت الصناعية والمحلات التجارية والمخابز البلدية بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بمدينة السادات، أسفرت عن تحرير 61 محضر لبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمى وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وضبط 13 شيكارة دقيق مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.

كما قامت الحملة بالمرور على عدد من المخابز بنواحى قرى بتبس وميت الموز بشبين الكوم، تمكنت من تحرير 5 محاضر مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة، وكذا المرور على عدد من المخابز بنواحى قرى دلهمو وطهواى بأشمون، أسفرت عن تحرير 10 محاضر جنح عدم التزام بالمواعيد الرسمية وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وشدد محافظ المنوفية بعدم التهاون مع أى مخالفات تتعلق برغيف الخبز واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من تسول له نفسه بالتلاعب بالخبز المدعم، مؤكداً على استمرار الجولات بشكل مفاجئ على المخابز البلدية لضبط المتلاعبين بالدعم وإحكام السيطرة على الأسواق تحقيقا للصالح العام.