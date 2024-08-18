اليوم السابع
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الأحد، 18 أغسطس 2024 03:43 م
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تحرير 43 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات فى البحيرة

الأحد، 18 أغسطس 2024 02:35 م
تحرير 43 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات فى البحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 43 مخبزا بلديا، وذلك لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، كذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين.







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محافظة البحيرة

مخابز

مخابز مخالفة

تموين البحيرة




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