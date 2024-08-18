تحرير 191 محضرا تموينيا فى 5 مراكز بالمنيا خلال حملات على المخابز والأسواق

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات تموينية.

وفي هذا السياق، تابع الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، حملات رقابية مكثفة على المخابز بالمدينة وقراها، أسفرت عن تحرير 86 محضرًا تموينيًا شملت مخالفات مثل نقص الوزن، عدم مطابقة الخبز للمواصفات، ونظافة المخابز. بالإضافة إلى ضبط حالتي ذبح خارج السلخانة بالتعاون مع إدارة الطب البيطري، إلى جانب تحرير 20 محضرًا متنوعًا في قرية قلوصنا لضمان صلاحية السلع الغذائية وأوزان المنتجات، وكذلك التأكد من وجود الشهادات الصحية ورخص المحال.

وفي مركز بني مزار، نفذت إكرام محمود، رئيسة المركز، حملة مكبرة للمرور على المحلات التجارية لضبط الأسعار والتأكد من توافر المنتجات، وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضرًا، منها 5 محاضر من قبل الطب البيطري، و15 محضرًا لإشغال الطريق، و4 محاضر من جهاز حماية المستهلك، ومحضران لشهادات صحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفي مركز ومدينة المنيا، قاد عامر طه، رئيس المركز، حملة تموينية لمتابعة الأسواق والتفتيش على رخص المحلات، حيث تم تحرير 14 محضرًا متنوعًا، تضمنت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات بيئية، وعدم الالتزام بشروط الترخيص.

كما قام أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة العدوة، بمتابعة المخابز خلال حملة تموينية أسفرت عن تحرير 19 محضرًا شملت مخالفات مثل نقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تجميع دقيق، وعدم وضع لوحة تعريفية، بالإضافة إلى نظافة المخابز وعدم إصدار بونات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى مركز ملوى، نفذ تاج ابو سداح رئيس المركز حملة على المخابز أسفرت عن تحرير 23 محضرا، تضمن ضبط حالة تجميع لـ 170 بطاقة تموينية والتصرف في 140 جوال دقيق من حصة أحد المخابز. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل مخالفات أخرى شملت نقص الوزن، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات، وعدم وجود لوحات تشغيل، وغياب النظافة، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.