تحرير محاضر للمتعدين على حرم الطريق وإزالة الإشغالات بشوارع أبوتيج فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.

وأشار محافظ أسيوط ،إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والمرافق بكافة مراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي والإلتزام بحرم الطريق العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، ان حملات رفع اشغالات فروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق مستمرة لإزالة فرش الخضار والحواجز الحديدية وتند القماش والفتارين والترابيزات والكراسي وحوامل الحديد لافتا إلى أن الحملات استهدفت عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة أبوتيج من بينها الشارع الجديد وشارع الجلاء والطريق الزراعي "أسيوط/سوهاج" بنطاق المركز وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ونوابه ومسئولي الإشغالات والتراخيص والإشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز، مشيراً إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف الحملات وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار التعديات على حرم الطريق.