تأجيل محاكمة متهم بالشروع فى قتل زوجته ونجله بالتجمع لـ16 أكتوبر

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله، بإطلاق النارعليهما داخل مسكنهما بالقاهرة الجديدة، لجلسة 16 أكتوبر المقبل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بإطلاق النيران على زوجته ونجله، وتسبب في إصابة زوجته بطلقتين في الرقبة والجسد، بعد نشوب خلافات أسرية بينهما.

النيابة وجهت للمتهم تهمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح وطلقات نارية، والتسبب في إصابة المجني عليها بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي على النحو المبين في التحقيقات.