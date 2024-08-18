بعد رفض طلب دفاع سفاح التجمع.. 8 أسباب لرد هيئة المحكمة

كتب بهجت أبو ضيف

طلب دفاع سفاح التجمع، رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، لتقرر المحكمة وقف الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد، إلا أن محكمة الاستئناف، قررت اليوم السبت، رفض طلب رد هيئة المحكمة، واستمرار محاكمته أمام الهيئة التي تنظر القضية برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي.

وهناك أسباب إذا توافر إحداها، من حق الدفاع طلب رد المحكمة، ليتم نظرها أمام دائرة أخرى، وحدد قانون المرافعات 4 أسباب لرد المحكمة وهى..



1- إذا كان للقاضى أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد إنحلال عقد الزواج.



2- إذا كان هناك بين القاضى وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.



3- إذا كان خطيباً لأحد الخصوم.



4- إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليه.



5- إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية.



6- إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية سابقة.



7- إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.



8- إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين، أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة، دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.