بعد إعلان درجات تنسيق المرحلة الأولى.. جامعة الابتكار تعلن تنسيق كلياتها المختلفة

تقرير خاص

أعلنت جامعة الابتكار عن التنسيق بين كلياتها المختلفة بعد إعلان وزارة التعليم العالي درجات التنسيق للمرحلة الأولي لعلوم الحاسب، والعلاج الطبيعي، وبدأت عملية التنسيق الداخلي، كما استنفذت عدد كبير من المنح الدراسية والتسهيلات المتاحة بالجامعة.

الجامعة تقدم منحا دراسية هامة

وتقدم الجامعة عددا كبيرا من المنح الدراسية للطلاب، وتغطي الرسوم الدراسية بالكامل أو جزئيًا، ولا يزال هناك فرص للحصول على بعض المنح المقدمة من الجامعة.

تسهيلات كبيرة للطلاب

قدمت الجامعة تسهيلات للطلاب لتشجيعهم على الالتحاق بالكليات المختلفة

بها، وتشمل برامج دعم أكاديمي، ومرافق حرم جامعي مُحسّنة، وغيرها.

حيث تسعى الجامعة إلى تحسين تجربة الطلاب من خلال التنسيق الداخلي، وتوفير المنح الدراسية، وتقديم التسهيلات اللازمة.

البرامج الأكاديمية و الكليات



تقدم جامعة الابتكار مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية في مختلف المجالات مثل علوم الحاسب والعلاج الطبيعي والفنون والتمريض وإدارة الأعمال، والفنون، وغيرها.



وتم تصميم هذه البرامج بالتعاون بين الكليات لتوفير تجربة تعليمية متكاملة، ويتم مراجعة وتحديث البرامج بشكل دوري لمواكبة التطورات في سوق العمل.

مرافق الحرم الجامعي:

- تتمتع الجامعة بحرم جامعي حديث ومتطور مزود بأحدث المرافق والتجهيزات

- هناك مختبرات وورش عمل متخصصة لتعزيز التطبيق العملي للمعرفة النظرية

- توفر الجامعة مرافق رياضية وترفيهية لدعم الحياة الجامعية الشاملة

الخدمات الطلابية:

- تقدم الجامعة مجموعة من الخدمات الداعمة للطلاب مثل التوجيه الأكاديمي والنفسي

- هناك برامج تطوير المهارات الشخصية والقيادية لإعداد الطلاب لسوق العمل

- تشجع الجامعة على المشاركة في الأنشطة الطلابية اللاصفية لتنمية المهارات الحياتية

التعاون مع الصناعة والمجتمع:

- تربط الجامعة علاقات وثيقة مع قطاعات الصناعة والمجتمع المحلي

- تنظم برامج تدريبية وفرص تعاون بحثي وتطويري مع المؤسسات الخارجية

- تشارك في مبادرات وحملات لخدمة المجتمع المحلي وتنمية المجتمع

بشكل عام، تسعى الجامعة إلى تقديم تجربة تعليمية شاملة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع والصناعة.



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جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(3)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(4)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(5)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(6)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(7)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(8)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(9)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(10)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(11)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(12)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(13)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(14)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(15)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(16)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(17)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(18)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(19)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(20)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(21)



جامعة-الابتكار-تعلن-تنسيق-كلياتها-المختلفة-(22)