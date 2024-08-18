انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بكميات من الأسمدة في الإسكندرية

الإسكندرية-أحمد الزغبي

شهد طريق المعمورة المعدية التابع لحي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية، انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالأسمدة ما أدى إلى انقلاب حمولتها، وذلك دون حدوث أي إصابات.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بأطنان من الأسمدة الزراعية بطريق المعمورة المعدية بمنطقة الطابية.

وعلى الفور، انتقل ضباط القسم والمرور إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة على جانب الطريق المشار إليه إثر فقدان قائدها السيطرة على عجلة القيادة، وتم جرى الدفع بمعدات لرفع السيارة وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وذلك دون خسائر أو إصابات ،تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق.