انقطاع كامل للكهرباء والماء فى مدينة قبلى التونسية

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام تونسية، إن مدينة قبلي شهدت صباح اليوم الأحد، انقطاع في التيار الكهربائي وتوزيع الماء.

وذكر موقع "tuniscope" أن الأسباب تعود إلى تعطل بأحد المولدات الكهربائية في ما تعمل مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز على إصلاحه منذ الصباح.