اليوم السابع
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الأحد، 18 أغسطس 2024 02:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"اليونيفيل" تعلن إصابة 3 من جنودها فى انفجار بجنوب لبنان

الأحد، 18 أغسطس 2024 02:14 م
"اليونيفيل" تعلن إصابة 3 من جنودها فى انفجار بجنوب لبنان قوات اليونيفيل - ارشيفية
أ ش أ

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أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الأحد، إصابة 3 جنود من قواتها كانوا في دورية بجروح طفيفة، إثر وقع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين بجنوب لبنان.

وذكرت اليونيفيل - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن جميع الجنود الذين كانوا في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق في الحادث، مجددة التأكيد على جميع الأطراف والجهات الفعالة بتحمل مسؤوليتهم لتجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين.







اليونيفيل

الأمم المتحدة

لبنان

قوات حفظ السلام




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