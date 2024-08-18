اليوم السابع: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. والمرحلة الثانية تبدأ غدا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. والمرحلة الثانية تبدأ غدا

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إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. والمرحلة الثانية تبدأ غدا.. 93.17% لكلية الطب البشرى.. 91.70% للصيدلة.. 88.65% الحد الأدنى للقبول بالهندسة.. 85.24% للاقتصاد والعلوم السياسية.. الألسن 84.17%.. الإعلام 83.17%.. وتنسيق المرحلة الثانية: 265 درجة بنسبة 64.63% للعلمى و230 درجة بنسبة 56.9% للأدبى



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نواب وسياسيون يكتبون: حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة منظومة متكاملة لدعم المواطن

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رئيس الوزراء لممثلى «نيسان»: حوافز لتوطين صناعة السيارات بمصر.. «نيسان مصر» تخطط لضخ 55.9 مليون دولار استثمارات.. وتؤكد: صدرنا أكثر من 15 ألف سيارة موديل «صنى» المصنعة محليا منذ 2022.. ونستهدف زيادتها بنسبة تتعدى 50%.. ويبحث مع «القصراوى للسيارات» فرص الإنتاج والتصدير ويوجه بتوفير الأرض لإنشاء مصنع جديد.. «القصراوى»: صدرنا 6066 سيارة مجمعة محليا بـ57.8 مليون دولار.. وحجم استثماراتنا 3.2 مليار جنيه



«مدبولى»: نفخر بدور الكشافة المصرية وتفاعلها مع الحركة الكشفية العالمية والعربية.. رئيس الوزراء يلقى كلمة مسجلة خلال افتتاح المؤتمر الكشفى العالمى الثالث والأربعين.. ويؤكد: الحكومة تعمل على الدفع بالكشافة المصرية للأمام بتوفير كل الدعم المطلوب لها

«الأوقاف» تستعد لانطلاق المؤتمر الدولى الأول للواعظات.. يبحث دور المرأة فى بناء الوعى.. والأزهرى: نحرص على تفعيل محور تجديد الخطاب الدينى



900 ألف اتصال بالخطوط الساخنة لـ «التضامن» خلال 6 أشهر



