الهلال الأحمر الكويتي يقدم مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات

أ ش أ

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد، تقديم مساعدات عاجلة لمساعدة المتضررين من الفيضانات وتداعيات الأمطار الغزيرة التي اجتاحت محافظتي الحديدة ومأرب اليمنيتين وأدت إلى نزوح الآلاف وتدمير في البنى التحتية هناك.

وقال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون - في تصريح له اليوم -إن هذه المساعدات تجسد سياسة دولة الكويت في إغاثة المحتاجين والتخفيف من آثار هذه الكارثة التي حلت بعشرات الآلاف من الشعب اليمني ممن تهدمت منازلهم وشردوا بسبب الأمطار والسيول .

وأضاف العون أن تقديم المساعدات للأشقاء في اليمن يأتي تلبية لتوفير أهم الاحتياجات الطارئة جراء السيول في محافظتي الحديدة وآلاف الأسر المتضررة موضحا أن تقديم المساعدات من الجمعية يأتي استجابة لنداءات السلطات المحلية في هاتين المحافظتين لإغاثة المنكوبين والحد من معاناة الأسر المتضررة جراء السيول الجارفة هناك مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا لتوزيع المساعدات الإغاثية مع مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية.

وأضاف أن المساعدات شملت توزيع 1200 حقيبة إيوائية وتوزيع مساعدات غذائية لـ1200 أسرة بالإضافة إلى التوزيع الدوري للوجبات الجاهزة لـ3000 أسرة ضمن مشروع المساعدات الغذائية المنقذة للحياة وتوزيع 500 حقيبة نظافة شخصية.

وكانت الأمطار والسيول التي شهدتها محافظتا الحديدة ومأرب قد تسببت بخسائر بشرية وجرف مساكن النازحين وألحقت دمارا كبيرا في البنية التحتية علاوة علىى خسائر في الممتلكات.