اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2024 04:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الهلال الأحمر الفلسطينى: 1.9 مليون نازح فى غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائى

الأحد، 18 أغسطس 2024 02:24 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: 1.9 مليون نازح فى غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائى الوضع في غزة
كتب ـ محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت نبال فرسخ، مديرة الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، إن 1.9 مليون نازح فلسطيني في غزة يعانون انعدامًا بالأمن الغذائي، لافتة لتوسع عمليات النزوح في القطاع.

وطالبت "فرسخ"، خلال تصريحاتها لـ"القاهرة الإخبارية" بالتدخل الحقيقي للمجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بـ وقف العدوان وتمكين الطواقم الإغاثية من أداء مهامها.

ولفتت إلى أن الجمعية تعمل على إنشاء مخيمات لإيواء النازحين والعائلات النازحة في قطاع غزة، كما أنها تواصل مهامها لتقديم الخدمات اللازمة للفلسطينيين.

وأكدت حاجة الهلال الأحمر الفلسطيني لـ إدخال كميات كافية من الوقود والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، مضيفة: "نعمل من خلال النقاط الطبية والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف للوصول إلى أكبر عدد من الضحايا".







الاحتلال الإسرائيلي

غزة

قصف غزة

القاهرة الإخبارية

تدمير غزة

إسرائيل

رفح




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة