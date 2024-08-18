المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة يخصص أرضا لمشروعات حياة كريمة بقنا

كتب إبراهيم قاسم

استعرض مجلس إدارة المركز الوطني التابع لرئاسة مجلس الوزراء في الاجتماع رقم (78) برئاسة علاء الدين فاروق ذكى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة المركز، واللواء أركان حرب مهندس ناصر فوزى محمد مدير المركز الوطنى، عبر تقنية الفيديو كونفراس العديد من المشروعات التنموية والتي تسهم في تنفيذ خطة الدولة فى استثمار أراضيها وتعظيم الاستفادة منها وحسن استغلالها وذلك بمقر المركز الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المهندس ناصر فوزى مدير المركز الوطني أنه فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجيستية ومخازن السلع الإستراتيجية بكافة المحافظات تمت الموافقة على الاتى:

- تخـصيـص أرض بمساحـة (10.007) فدان بناحية القوصية لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين) لإقامة مجمع صوامع غلال بمحافظة أسيوط.

- تخصيص أرض بمساحة 246.33 فدان لإقامة منطقة لوجستية بتوشكى لصالح وزارة النقل .

- وتخصيص أرض بمساحتى 4.43 فدان و545.41 فدان بمركز منفلوط لإنشاء حزام أمنى لشركة أسيوط لتكرير البترول لتكون بمثابة منطقة لوجستية .

- كما تمت الموافقة على تخصيص أرض بمساحة 10 فدان بمدينة إسنا لإقامة صومعة غلال لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الاقصر .

وأوضح مدير المركز الوطنى أن تنمية الصعيد تعد واحدة من أولويات الدولة المصرية حيث تم تكثيف الجهود لاقامة العديد من المشروعات و يشهد تحولا جذريا فى كافة الخدمات مما يوثر على رفع مستوى المعيشة للفرد ويفتح أفاقا جديدة للتنمية والازدهار وقد تم الموافقة على الآتى:

ففى محافظة أسيوط

- تخـصيـص مســاحـــة (49,98) فدان لإنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة .

- تخصيص مساحة 2994 م2 لاقامة محطة تموين سيارات لتطوير مطار اسيوط لصالح وزارة البترول المدنى بالقرب من مسار الطريق الصحراوى الغربى .

- تخصيص مساحة 4.85 فدان لاقامة جبانة للمسلمين بمركز البدارى .

وفى محافظة قنا

- وطبقا للمبادرة الرئاسية التى اطلقها رئيس الجمهورية " حياة كريمة " تمت الموافقة على تخصيص أرض بمساحة 2160 م2 لاقامة مجمع طبى بمركز فرشوط مما كان له الأثر العظيم فى الارتقاء بالمواطن المصرى ولاسيما للفئات المجتمعية الاكثر احتياجا .

- تخصيص قطعة أرض بمساحة ( 16.47 ) فدان لإقامة محطة معالجة ثنائية لمشروع الصرف الصحي عليها وكذا تخـصيـص قطعة ارض مسـاحـة (2,41) فدان لإقامة محطة تنقية لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز نجع حمادى .

- تخـصيـص قطعة أرض مساحـة (1783) م2 بناحية الأشراف الشرقية لإقامة مدرسة ثانوي عام مشتركة .

وفى محافظة اسوان

- تخصيص أرض بمساحة (1272.03) فدان بمنطقة دهميت لإنشاء مجمع صناعي لإستخلاص خام الذهب لصالح وزارة البترول ( شركة شلاتين للثروة المعدنية ).

- تخصيص قطعة أرض بمساحة (29.8) فدان مدينة البصيلية لإقامة جبانة للمسلمين .

وفى محافظة الاقصر

- تخـصيـص مســاحـــة (1.52) فدان مركز ومدينة أسنا لإقامة مجمع أزهري.

- وتخصيص قطعة أرض بمساحة (2.61) فدان بالطريق الصحراوي الغربي / إسنا /سوهاج أمام وصلة الكوامل لإقامة محطة خدمة وتزويد السيارات بالوقود لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.

- و تخصيص قطعة أرض مساحة 1,75 فدان بناحية بمركز ومدينة الطود لإقامة مدرسة يابانية .

وفى محافظة الوادى الجديد

- تخصيـص مسـاحــة (97.87 ) فدان لإعتماد المخطط التفصيلي لقرية العين إحدي قري شرق العوينات .

- تخصيص عدد 3 قطع أراضى مساحة كل منها 10000م2 بناحية مركز باريس وبلاط والفرافرة لإقامة صوامع غلال لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية

- كما تمت الموافـقـة عـلى تخصيص عدة المساحات لصالح المحافظات (الأقصر – بني سويف - الفيوم – سوهاج) لإقامة قرى الظهير الصحراوي وانشاءانشطة تنموية لكل قرية .



وفى إطار اهتمام الحكومة بزيادة الرقعة الزراعية مما يتيح توافر السلع الاستراتيجية، صدرت توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخصيص مساحات لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

حيث تمت الموافـقـة عـلى تخصيص مساحة 3580.1 فدان و 138.89 فدان بناحية محافظة البحيرة و طريق مصر الإسكندرية الصحراوي .

وفى المجالات الاخرى تمت الموافقة على :

- تخصيص مساحة (35489.6) فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعديل حدود مدينة حدائق العاصمة ليرتكز الحد الشمالي لكردون المدينة على طريق جنيفة وقيام المركز الوطنى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

- إعادة تخصيص قطعتي الأرض المقام عليها قرية سياحية بمساحة 16.64 فدان و 5.69 فدان لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية بمركز رأس سدر - محافظة جنوب سيناء .

- تخصيص أرض بمساحة 92458.78 فدان لصالح محافظة شمال سيناء لإقامة منطقة صناعية بوسط سيناء .

- ازالة النفع العام عن قطعتى ارض بمساحات 52.78 فدان و 28 فدان واعادة تخصيصها لتنفيذ مشروعات جديدة لشركة بترول الاسكندرية و استخدامها ايضا كحرم امن منطقة مستودعات التخزين .

- تغيير الغرض لمساحة 13.62 فدان من الاستصلاح والاسترزاع الى انشطة تعليمية بما يحقق الابعاد التنموية التعليمية بمدينة كفر الزيات محافظة الغربية ( جامعة السلام الخاصة ) .

- تخصيص مساحتى118.32 فدان و 1330.34 فدان لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة شمال سيناء لإقامة منطقة صناعية بمدينة رفح الجديدة.

- وفى اطار اهتمام الدولة المصرية بتفعيل عجلة التنمية الصناعية، صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية باعداد قاعدة بيانات تتفق مع الواقع الفعلى للاراضى المخصصة لولاية وزارة التجارة والصناعة واستنزال بعض المساحات الغير ملائمة لتلك النشاط.



