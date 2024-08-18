اليوم السابع
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الأحد، 18 أغسطس 2024 05:24 ص
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القوات الجوية الروسية تستهدف 4 مواقع للمسلحين فى سوريا

الأحد، 18 أغسطس 2024 05:00 ص
القوات الجوية الروسية تستهدف 4 مواقع للمسلحين فى سوريا طائرات حربية فى سماء سوريا
أحمد علوى

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صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليج إجناسيوك أن القوات الجوية الفضائية الروسية قصفت 4 مواقع للمسلحين في سوريا.


وقال إغناسيوك: "خلال اليومين الماضيين، شنت القوات المسلحة الروسية ضربات على أربعة مواقع محددة للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف ولجأوا إلى مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري".

ووفقا له، تواصل قيادة القوات المسلحة السورية عمليات الاستطلاع والبحث في المناطق الجبلية والصحراوية في محافظة دير الزور.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي أعلن إجناسيوك أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهك قواعد أمن الطيران 21 مرة.

وفي هذا الإطار سجل الجانب الروسي 16 انتهاكا في منطقة التنف و5 انتهاكات خلال يوم واحد فقط من جانب التحالف لبروتوكولات منع الاشتباك المؤرخة في 9 ديسمبر 2019.







المركز الروسي للمصالحة

المسلحين في سوريا

أوليج إجناسيوك

اخبار سوريا




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