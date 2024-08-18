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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينسف مباني سكنية فى مدينة رفح الفلسطينية

الأحد، 18 أغسطس 2024 09:16 ص
"القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينسف مباني سكنية فى مدينة رفح الفلسطينية رفح الفلسطينية فى قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بأن الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية فى مدينة رفح الفلسطينية. 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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