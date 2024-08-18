اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق يستدعى القائمة بأعمال سفارة بريطانيا احتجاجا على تصريحات السفير

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:52 ص
العراق يستدعى القائمة بأعمال سفارة بريطانيا احتجاجا على تصريحات السفير وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء العراقية، الأحد، أن العراق استدعى القائمة بأعمال السفارة البريطانية في بغداد على خلفية تصريحات السفير بشأن أمن العراق.

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية أنها استدعت القائمة بالأعمال، روث كوفيردال، "بسبب تواجد السفير خارج العراق، ولتسلمها مذكرة احتجاج إثر التصريحات التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية العراق، ستيفن هيتشن، والتي مست بمضمونها الشأن الأمني والسياسي، بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق، حكومة ومكونات".

وقال البيان "الخارجية تعد ذلك تدخلا في الشأن الداخلي وخروجا عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير".

 







العراق

السفارة البريطانية

بغداد

وزارة الخارجية العراقية




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