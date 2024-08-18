الصراع بين العرب والاستعمار ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر، وذلك فى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقاف الطارف محاضرة بعنوان "الصراع بين العرب والاستعمار" تحدث خلالها العادلي حسان مسئول القصر، عن زرع إسرائيل بين العرب لتفتيت أضعاف الدول والعلاقة بين العرب والاستعمار قديمه تاريخ الحضارات البشرية واحتلال أجزاء من الوطن العربي من الخليج إلى المحيط.

وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان"التكافل الاجتماعي" أوضح أحمد ابو بكر عمار معنى التكافل الاجتماعي الانسان بطبيعته اجتماعيا وأنواع التكافل الاجتماعي وصوره، وعقدت محاضرة بعنوان "مصر هبة النيل" أوضح العادلى حسان محمد من قائل عبارة مصر هبة النيل وأهمية نهر النيل للمصريين وتقديس نهر النيل عند القدماء المصريين.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "السياحة وأثرها في الاقتصاد" تحدث سيد صدقي عن السياحة وأنواعها وأثرها في الاقتصاد وأهمية تنمية القطاع السياحي، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"الحدث فى الرواية" أوضح عمرو عبد الصبور أن الحدث الذي هو مكون رئيسي من مكونات السرد و توصل الى أن كل رواية تتضمن أحداثا تشكل النواة الأساسية للرواية وتتمثل بالأحداث الرئيسية وأحداث أخرى تكون ثانوية تتداخل مع الأحداث الأساسية لتشكل نسيج الرواية والأحداث الرئيسية لا يمكن الاستغناء عنه كونها ثانوية يمكن الاستغناء عنها. دون أن يؤدي ذلك إلى إيجاد فجوة في الرواية.

فيما أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، بقصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية وإنشاد ديني للمنشد الشاعر يحيى بحر وقصيدة بعنوان "فيك يا هذا الغمام قد أرى برا للسلام"، وأمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري وقصيدة بعنوان "كراكيب"، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني وقصيدة بعنوان "لجل النبي" للشاعر عامر محمود بهيج، وكذلك أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية وقصيدة بعنوان "وطني فلسطين، في المحطة" للشاعر عادل دنقل، وأعد عرض مسرح عرائس عن" التعامل مع ذوي القدرات الخاصة" أداء صابرين محمد.

وقدم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "الماء وقيمته للفرد والمجتمع" تحدث حسب الله أحمد عن بداية الماء هو نعمة من النعم ومعرفة قيم الماء في حياة الإنسان وجميع المخلوقات استخدام المياه في الطاقة والكهرباء والعلاج الطبيعي، وأعد دورى ثقافى أسئلة فى المعلومات العادية أدارته وفاء أبو العلمين.