الصحة الفلسطينية: سقوط شهيدين بجنين جراء قصف الاحتلال مركبة وسط المدينة

أحمد علوى

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط شهيدين ووصولهما إلى مستشفى جنين جراء قصف الاحتلال مركبة وسط المدينة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.