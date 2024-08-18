اليوم السابع
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الدفاع المدنى بغزة: 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض واختفاء جثامين 2210

الأحد، 18 أغسطس 2024 12:04 م
الدفاع المدنى بغزة: 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض واختفاء جثامين 2210 قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدفاع المدني بغزة، إن 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض واختفاء جثامين 2210 شهداء من مقابر متفرقة بالقطاع، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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