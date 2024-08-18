الحكومة تستجيب لطلب مسئولي مجموعة "القصراوي" للسيارات بتوفير قطعة أرض

كتبت هند مختار

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسئولي مجموعة "القصراوي" للسيارات لبحث فرص التصنيع المحلي والتصدير، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القصراوي للسيارات، والمهندس مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، والمهندس أحمد حاتم، عضو مجلس الإدارة المنتدب للتصنيع، والمهندس أحمد داوود، عضو مجلس الإدارة المنتدب للبيع والتسويق، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وجمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن الدولة تُولي صناعة السيارات حاليًا أولوية قصوى، معربًا عن الاهتمام بدفع هذا الملف قُدمًا، مضيفًا أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد، سواء بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، أو تقديم المحفزات المطلوبة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: نحن نجتمع مع اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة، للعمل على تذليل أي تحديات، وتقديم أي دعم مطلوب.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد القصراوي، نشاط مجموعة القصراوي للسيارات، موضحا أنه يتمثل في استيراد وتجارة السيارات وقطع الغيار ومراكز صيانة السيارات، بالإضافة إلى تصنيع وتجميع السيارات وتصديرها.

وأضاف، أن عدد العاملين بالمجموعة، يتجاوز 1000 عامل، كما أن عدد الوكالات التي تمثلها المجموعة في مصر يبلغ 8 علامات تجارية. وتتكون المجموعة من 6 شركات مساهمة مصرية وشركة منطقة حرة. ويصل عدد الموزعين المعتمدين إلى 65 موزعا لتغطية جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن إجمالي مبيعات المجموعة في عام 2023 تخطى 9500 سيارة في السوق المحلية.

وأكد أيضًا، أن مجموعة القصراوي قامت بتصدير سيارات مجمعة محليا بلغت 6066 سيارة، بقيمة 57.8 مليون دولار، موضحا أن حجم استثمارات المجموعة الحالي في قطاع السيارات يبلغ 3.25 مليار جنيه.

كما استعرض محمد القصراوي، خلال الاجتماع أيضًا، نشاط التصنيع الحالي في المرحلة الأولى، لافتا إلى أنه يتم تصنيع وإنتاج "جولدن دراجون"، وهو ميكروباص 15 راكبا، منذ عام 2022. وأكد أن نسبة التصنيع المحلي لهذا المنتج تبلغ 60%، وهو أحد السيارات المشاركة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، كما أنه أحد السيارات المشاركة أيضا في برامج المحافظات لإحلال السيارات.

وأوضح أن الإنتاج الحالي لـ "جولدن دراجون" يصل إلى 2500 سيارة، ومستهدف إنتاج 5000 سيارة سنويًا، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات لذلك المشروع 16 مليون دولار، لافتًا إلى أنه جار تجهيز الطرازات الجديدة للتصدير لبعض الدول الأفريقية.

كما استعرض "القصراوي" نشاط التصنيع تحت التنفيذ للمرحلتين الأولى والثانية، منوهًا إلى أن إجمالي الاستثمارات بالمرحلتين يصل إلى 1.5 مليار جنيه و102 مليون دولار.

وفي إطار التصنيع تحت التنفيذ، لفت إلى أنه من المستهدف تصنيع إحدى السيارات الجديدة، مؤكدًا أنه يستهدف إنتاج 23 ألف سيارة على مدار 5 سنوات منذ بدء الإنتاج، ولذا طلب توفير قطعة أرض للمصنع الخاص بهم، واستجاب رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: سيتم التوفير فورًا... وكلنا داعمون لخطوات التوسع في التصنيع المحلي.