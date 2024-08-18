الجزائر تعلن تزويد لبنان بالنفط بشكل فوري لتجاوز أزمة الكهرباء

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أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، تزويد لبنان بكميات من زيت الوقود من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.



وبحسب بيان الحكومة الجزائرية، أجرى رئيس الحكومة نذير العرباوي، اليوم، مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، لإبلاغه بالقرار الصادر عن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، بالوقوف بجانب لبنان في هذه الظروف العصيبة، من خلال تزويد لبنان و بشكل فوري، بكميات من "الفيول" من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.



يذكر أن "الفيول" هو مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان، قد أعلنت، أمس /السبت/، خروج آخر مجموعة إنتاجية متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بشكل كامل وبالتالي توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية.