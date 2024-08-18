التنمية المحلية: إزالة 1634 مبنى مخالف و820 حالة تعد على الأراضى الزراعية

كتب على عبد الرحمن

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جهود المحافظات في سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات والتي بدأت في 3 أغسطس الجاري ومن المقرر أن تنتهي في 23 من نفس الشهر، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة من خلال إزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة استنزاف التعديات على الأراضي الزراعية بجميع أنحاء المحافظات.

وأعلنت الدكتور منال عوض، أن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة بعد مرور أسبوعين من المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات بلغت 1634 مبنى على مساحة 423 ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًة إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة 820 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 387 فدانًا.

جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التنمية المحلية، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية للموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأكدت الدكتور منال عوض، استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة 23، مؤكدًا ان الأراضي هي الثروة الحقيقية للدولة المصرية ولذلك كما تعمل الوزارة بكل جدية على تقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين وتقديم العديد من التيسيرات لهذا الهدف، فإنها أيضا لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها، وكذلك البحث مع الجهات المعنية عن صور الاستثمار الأمثل لها، مشيرًة إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.

وأشار التقرير الذى تم عرضه على وزيرة التنمية المحلية، إلى أن أكثر المحافظات التي نجحت في استرداد أراضي أملاك الدولة خلال الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية لموجة الإزالات الـ 23 لإزالة التعديات هي محافظ الجيزة حيث قامت المحافظة باسترداد 203 ألف متر مربع بعد إزالة 126 حالة مباني مخالفة، ثم محافظة قنا حيث نجحت في استرداد 40 ألف متر مربع بعد إزالة 141 حالة مباني مخالفة، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الوادي الجديد حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 79 فدان أراضي بإجمالي 17 حالة تعدٍ، يليها محافظة الأقصر والتي استردت 60 فدانا بإجمالي 23 حالة تعدٍ.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى الذى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، مشيرًة إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة الـ 23 وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتى يتسنى تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

وطالبت الدكتورة منال عوض، من المحافظين بضرورة الإلتزام بتطبيق القانون وعدم التهاون مع اى تجاوزات ومحاسبة المقصرين من مسئولى المحليات وجهات الولاية الذين يتسببون فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة، مشدًة علي ضرورة مواصلة العمل بنظام الخريطة المعلوماتية لرصد وتدقيق كل حالات الإزالة وضمان متابعتها والسيطرة عليها لمنع عودة التعديات مرة أخرى.

جدير بالذكر، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة وهي الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 6 يوليو الماضي وانتهت في 26 من نفس الشهر، تليها المرحلة الثانية والتي بدأ تنفيذها في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر القادم 2024.