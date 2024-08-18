افتتاح معرض إعادة تدوير الخامات بكلية التربية النوعية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

افتتح الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، اليوم معرض إعادة تدوير الخامات بكلية التربية النوعية، والذى قام بتنفيذها طلبة الفرقة الرابعة بقسم التربية الفنية.



جاء ذلك بحضور، الدكتور عرفة صبرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هانى عبد البديع عميد كلية التربية النوعية وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين بالمعرض.



أكد الدكتور هانى عبد البديع، أن المعرض ياتى فى إطار استعدادات الكلية للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة ويهدف لخلق هوية بصرية موحدة للجامعة، وأشار إلى أن المعرض يضم 40 عملا إبداعيا من خامات الحديد والأخشاب والاقمشة المعاد تدويرها من أعمال فنية سابقة.



إفتتاح معرض إعادة تدوير الخامات (1)