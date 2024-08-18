اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2024 02:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح معرض إعادة تدوير الخامات بكلية التربية النوعية بالفيوم

الأحد، 18 أغسطس 2024 12:44 م
افتتاح معرض إعادة تدوير الخامات بكلية التربية النوعية بالفيوم إفتتاح معرض إعادة تدوير الخامات
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، اليوم معرض إعادة تدوير الخامات بكلية التربية النوعية، والذى قام بتنفيذها طلبة الفرقة الرابعة بقسم التربية الفنية.


جاء ذلك بحضور، الدكتور عرفة صبرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هانى عبد البديع عميد كلية التربية النوعية وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين بالمعرض.


أكد الدكتور هانى عبد البديع، أن المعرض ياتى فى إطار استعدادات الكلية للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة ويهدف لخلق هوية بصرية موحدة للجامعة، وأشار إلى أن المعرض يضم 40 عملا إبداعيا من خامات الحديد والأخشاب والاقمشة المعاد تدويرها من أعمال فنية سابقة.

إفتتاح معرض إعادة تدوير الخامات (1)
إفتتاح معرض إعادة تدوير الخامات (1)

 

إفتتاح معرض إعادة تدوير الخامات (2)
إفتتاح معرض إعادة تدوير الخامات (2)

 







معارض الطلاب

جامعة الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة