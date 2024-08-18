اليوم السابع
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الأحد، 18 أغسطس 2024 06:39 ص
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اعترافات المتهم بسرقة حقائب السيدات تقوده للمحاكمة

الأحد، 18 أغسطس 2024 06:00 ص
اعترافات المتهم بسرقة حقائب السيدات تقوده للمحاكمة كلبش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطل متهم بالسرقة فى منطقة 15 مايو، باعترافات تفصيلية امام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف، وأكد استخدام دراجه نارية فى سرقة المواطنين وأنه ارتكب 4 وقائع سرقات، لتقرر النيابة العامة إحالة المتهم للمحاكمة امام محكمة الجنح بتهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بارتكاب 4 وقائع أخرى بدائرة القسم وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة.







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