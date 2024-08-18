اليوم السابع
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اشتباكات غرب رفح الفلسطينية بالتزامن مع دوى انفجارات عنيفة

الأحد، 18 أغسطس 2024 05:45 ص
اشتباكات غرب رفح الفلسطينية بالتزامن مع دوى انفجارات عنيفة رفح الفلسطينية
أحمد علوى

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كشف إعلام فلسطيني عن اشتباكات عنيفة غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أعلن الاحتلال الإسرائيلى مقتل ضابط برتبة رقيب أول هو الثاني خلال في معارك وسط قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 692 عسكريًا.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى بأن "الرقيب أول (احتياط) مردخاي يوسف بن شوام يشغل منصب سائق شاحنة ثقيلة في الكتيبة 8119 للإسناد اللوجستي قتل خلال معارك وسط قطاع غزة".

وبحسب ما أوردته الإذاعة من تفاصيل فقد "دخلت كتيبة الإسناد اللوجستي إلى حي الزيتون شرق غزة، لتوصيل موارد ومعدات إلى القوات المقاتلة المتواجدة في المنطقة وحينها تعرضت الكتيبة إلى تفجير عبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل الرائد يوتام بيليد والرقيب أول بن شوام".







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