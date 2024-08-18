اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السودانى والدعم السريع بشمبات الخرطوم

أحمد علوى

أفادت قناة القاهرة الاخبارية فى نبأ عاجل لها، بوقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والدعم السريع بشمبات الخرطوم بحري.

وكان الناطق الرسمي للقوات المسلحة بالسودان العميد الركن نبيل عبد الله، قد أعلن من قبل إن القوات المسلحة صدت وسحقت اليوم هجوما كبيرا من قبل قوات الدعم السريع المتمردة على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأضاف الناطق الرسمي - على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي- بفضل من الله ثم الجيش والقوات المشتركة والمستنفرين واللجان الشعبية تمكنت قواتكم الباسلة من صد وسحق قوات الدعم السريع المتمردة المهاجمة لمدينة الفاشر صباح اليوم وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والآليات.