استمرار الأجواء الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الأحد 18 أغسطس 2024 إلى الجمعة 23 أغسطس 2024، حيث تشهد هذه الفترة استقرارا بالأحوال الجوية وأجواء حارة على أغلب الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :



- يسود طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً.

- شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- رياح معتدلة تنشط أحياناً على كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.