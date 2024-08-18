استشهاد وإصابة 6 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في غارات على شمال وجنوب غزة

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استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقتين سكنيتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 4 شهداء وعدد من الإصابات، بينهم أطفال ونساء، من تحت أنقاض شقتين سكنيتين قصفهما الاحتلال في شارع الهوجا في مخيم جباليا.



كما استشهدت مواطنة وطفل وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في "أرض أبو ستة" بمخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال شقة ببرج النوري شمال المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران في الشقة.



وفي السياق، اقتحمت عدد من مركبات قوات الاحتلال الإسرائيلي من بينها جرافة، فجر اليوم، مخيم بلاطة شرق نابلس، ما أدى إلى وقوع مواجهات.



وكان شابان قد استشهدا، مساء أمس، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في مدينة جنين.



وأوضحت (وفا) أن مُسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية قرب "دوار البطيخة" وسط مدينة جنين، ما أدى لاحتراقها بشكل كامل واستشهاد من فيها، فيما أصيب مواطن من المارة بشظايا الانفجار.



وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 635 شهيدا، بينهم 147 طفلا، بالإضافة إلى نحو 5400 إصابة.