استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من غزة

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استشهد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة تركز على منطقة الوسط، في اليوم الـ317 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر محلية ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية في مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين ، كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 4 وإصابة العشرات.

وأشارت إلى أنه في مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيران أسلحتها الثقيلة، صوب منازل المواطنين في حيي الصبرة، والزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على الحيين، وغارات من طائرات الاحتلال الحربية.

وأوضحت المصادر أن مسعفون من الهلال الأحمر، نقلوا شهيدة وعددا من المصابين بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشار شهود عيان إلى أن طائرة مسيرة "كوادر كبتر" ألقت قنبلة متفجرة في محيط مسجد الإيمان بحي الصبرة في مدينة غزة.

وقالت المصادر إن فرق الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 4 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية استهدف شقتين سكنيتين بمخيم جباليا شمال القطاع.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 6 آخرين، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق عدة غرب مدينة رفح، وسط إطلاق نار كثيف في المكان.