استشهاد شخصين وإصابة آخرين فى غارات إسرائيلية على بلدات بجنوب لبنان

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استشهد شخصان وأصيب آخرون، اليوم الأحد جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات في جنوب لبنان.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان - حسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بطائرة مسيرة دراجة نارية في بلدة شبعا، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة شخص آخر بجروح، وحالته مستقرة .

وذكرت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في "محلة جنعم" التابعة لـ"خراج بلدة شبعا" في قضاء "حاصبيا"، وأدت إلى استشهاد شخص، كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل في بلدة شبعا أدت إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح استدعت إدخالهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارتين متتاليتين على بلدة "الضهيرة" في منطقة "البطيشية" قبالة "علما الشعب"، ما أسفر عن وقوع إصابات، بالإضافة إلى شن غارة ثانية في القطاع الغربي استهدفت بلدة طيرحرفا.

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقع المرج بالأسلحة الصاروخية، وإصابته بشكل مباشر.