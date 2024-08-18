اليوم السابع
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احتفالية "مهرجان العلمين الجديدة" بأبطال مصر في أولمبياد 2024.. بعد قليل

الأحد، 18 أغسطس 2024 10:29 م
احتفالية "مهرجان العلمين الجديدة" بأبطال مصر في أولمبياد 2024.. بعد قليل احتفاء وزير الشباب بأبطال الأولمبياد

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بحضور وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة شركة "المتحدة" في بث مباشر على كل القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية، تقام احتفالية "مهرجان العلمين الجديدة" بأبطال مصر في أولمبياد 2024.. بعد قليل.

 

واستقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 برفقة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى فى مهرجان العلمين الجديدة.


واصطحب مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحى فى جولة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة.

وأجرى أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جولة تفقدية لمنطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتفقد أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنطقة الشاطئية الترفيهية على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

 






مهرجان العلمين الجديدة

ابطال الاولمبياد

محمد السيد

سمر سمير

احمد الجندي

الشركة المتحدة



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