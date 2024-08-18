إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة الفيوم الصحراوى

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 13 شخصا فى حادث تصادم، وقع بين سيارة ميكروباص وأخري نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخري نقل، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين أنه وقع أمام مساكن ميمنة باتجاه القاهرة، وأسفر عن إصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.