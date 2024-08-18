اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الأوسطى

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:46 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الأوسطى حادث سير - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 10 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطى، وتم نقل المصابين إلى المستشفي، ورفع حطام الحادث بالكامل، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا  من الخدمات المعينة فى الطريق الأوسطى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى.

 

يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

 







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