إصابة فرد أمن إسرائيلي بمطرقة وسرقة سلاحه من فلسطيني بالضفة الغربية

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام عبرية، إن فلسطينيا هاجم فرد أمن إسرائيلي باستخدام مطرقة في منطقة براون الصناعية بالضفة الغربية، اليوم الأحد، وسرق سلاحه ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وأوضحت تلك الوسائل إلى أن الفلسطيني لاذ بالفرار من مكان الحادث في سيارة مسروقة، وتم نقل المصاب بحالة خطيرة في سيارة إسعاف عسكرية لتلقي العلاج في مستشفى بيلنسون في مدينة بيتح تكفا.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الهجوم تم بمطرقة وقالت كارين موسكوفيتش، مديرة محطة نجمة داود الحمراء في الضفة الغربية، إن "الرجل الجريح يخضع للتخدير ويتم تنفسه ويعاني من إصابة في الرأس".



ويعمل الإسرائيليون والفلسطينيون في المنطقة الصناعية، وقد سمح لهم بالعمل تحت رقابة وإجراءات أمنية مشددة وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات عديدة قامت بمطاردة الجاني.

في اليوم الـ317 للحرب على غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق عدة بالقطاع الفلسطيني المحاصر مخلفا عشرات الشهداء وجرحى، في حين نفّذت فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات جديدة جنوبي القطاع.