اليوم السابع
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الأحد، 18 أغسطس 2024 12:40 م
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إزالة 9 حالات تعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

الأحد، 18 أغسطس 2024 12:00 م
إزالة 9 حالات تعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية إزالة التعديات على الأراضى
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وتنفيذ الإزالة الفورية لعدد 5 حالات تعدي بمساحة 660 متر مباني و4 حالات تعدي على مساحة 15 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 







الشرقية

ازالة تعديات الزراعية بالشرقية

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