اليوم السابع
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إخماد حريق داخل منزل فى أوسيم دون إصابات

الأحد، 18 أغسطس 2024 10:03 ص
إخماد حريق داخل منزل فى أوسيم دون إصابات حريق ـ أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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اندلع حريق داخل منزل فى منطقة أوسيم، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل  فى منطقة أوسيم، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفيما اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.







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