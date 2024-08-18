أخبار مصر.. الطقس غدا حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقسا حارا رطبا نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..



رئيس الوزراء: الدولة تؤمن بأن الاستثمار فى الشباب استثمار فى مستقبل الوطن

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، الذي أقيم بقصر القبة الرئاسي، مساء أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة أمينة محمد، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وأحمد هنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وعددٍ من الوزراء وكبار المسئولين، ومنتسبي الحركة الكشفية المصرية والعالمية المشاركين بالمؤتمر. صحيفتان كويتيتان تبرزان تأكيد الرئيس السيسى على تضافر الجهود لوقف إطلاق النار بغزة أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية الصادرة صباح اليوم، الأحد، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استمرار الحرب بقطاع غزة يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار، مشددا على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية، والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد.

وزير التعليم العالي: 93.17% للطب و92.80% للأسنان و91.70% للصيدلة و88.65% لكلية الهندسة و85.24% بكلية الاقتصاد و83.17% للإعلام

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا أن نتيجة القبول بكلية الطب 93.17% وطب الأسنان 92.80% والعلاج الطبيعى 92.19 والصيدلة 91.70%، و88.65% لكلية الهندسة و87.80% للتخطيط العمراني، مضيفا أن نتيجة القبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية من 85.24% كحد أدنى والألسن 84.17% والإعلام 83.17% والآثار 78.04%. وزارة التعليم تنفى حضور الأمهات مع أبنائهن بالمدارس لمعرفة مستواهم أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن حضور الأمهات مع الطلاب بـ المرحلة الابتدائية ثلاثة أيام في الأسبوع بالمدرسة في العام الدراسي الجديد 2024/2025، لمعرفة مستواهم الدراسي غير صحيح، موضحة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة ولم يصدر أي قرار بحضور الأم مع الطالب بالمرحلة الابتدائية ثلاثة أيام في الأسبوع بالمدرسة، وهذه شائعات. كامل الوزير: الانتهاء من تصنيع 8 قطارات سريعة و2 جرار بضائع للعمل في الخط الأول كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عدد القطارات السريعة التي تم تصنيعها للعمل بالخط الأول للقطار السريع، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع ثلاثة قطارات سريعة (فيلارو)، وجار تصنيع قطارين آخرين كما تم الانتهاء من تصنيع خمسة قطارات إقليمية (ديزيرو) تم شحن أحدهما إلى القاهرة، وجار تصنيع عدد سبعة قطارات أخرى بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع 2 جرار كهربائي للبضائع. فيديو.. وزير الإسكان يتابع موقف الأعمال بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقدم الأعمال بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وفى مقدمتها، منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك"، والحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدنس"، والحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة. وزيرة التضامن: الخطوط الساخنة بالوزارة تستقبل 900 ألف اتصال خلال 6 أشهر تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً مفصلاً حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكاوى.

مجلس السيادة السودانى: إرسال وفدا للقاهرة لمناقشة رؤيتها فى إنفاذ اتفاق جدة

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم، الاحد، ارسال وفد من الحكومة السودانية الي القاهرة، لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ إتفاق جدة. رسميا.. الخطوط الجوية الأمريكية تلغى جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى أبريل 2025 أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: الخطوط الجوية الأمريكية تلغي رسميا جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى أبريل 2025. الهلال الأحمر الفلسطينى: 1.9 مليون نازح فى غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائى قالت نبال فرسخ، مديرة الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، إن 1.9 مليون نازح فلسطيني في غزة يعانون انعدامًا بالأمن الغذائي، لافتة لتوسع عمليات النزوح في القطاع.

غدا.. الأرض على موعد مع القمر الأزرق ونسبة لمعانة 100%

تشهد سماء الكرة الأرضية غدا الإثنين، ظاهرة اكتمال بدر " شهر صفر" في الساعة التاسعة و29 دقيقة مساء وتبلغ نسبة لمعانه 100%، ويطلق عليه اسم (القمر الأزرق) باعتباره ثالث قمر مكتمل من أصل أربعة، خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي، ولكنه لن يبدو باللون الأزرق في السماء. سعر الذهب يستهل تعاملات اليوم عند 3485 جنيها للجرام عيار 21 ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18 اغسطس 2024، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 3485 جنيها للجرام بدون مصنعية، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب بمصر. عيار 24 يسجل 3983 جنيها. عيار 21 يسجل 3485 جنيها. عيار 18 يسجل 2987 جنيها. الجنيه الذهب 27880 جنيها.

الطقس غدا حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة