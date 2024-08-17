50 مدرسة ثانوية عامة بكفر الشيخ تقبل مجموع 248 درجة.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

وافق اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، على خفض تنسيق القبول في بعض مدارس الإدارات التعليمية بمدارس التعليم الثانوي العام إلى (248 درجة بدلًا من 254 درجة) (انتظام) للعام الدراسي 2024/2025، وقد تلقى محافظ كفر الشيخ العديد من الطلبات من أولياء الأمور والطلاب، للنزول بتنسيق القبول بالثانوية العامة، وعلى الفور، وجه محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم، بتقديم بيان مفصل عن عدد فصول الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وما يمكن استيعابه بالفصول الإدارات.

جاء هذا القرار استجابة لمطالب أولياء الأمور، مما يعكس التزام المحافظة بتقديم الدعم اللازم لأبنائنا الطلاب وتوفير فرص تعليمية أكثر عدالة.

المدارس التابعة لبعض الإدارات التي تم بها التخفيض على النحو التالي :-

إدارة شرق كفرالشيخ

1- مدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية بنين

2- مدرسة سخا الثانوية بنات

3- مدرسة إبراهيم الشناوي الثانوية بنات

4- مدرسة مصطفى هلال الثانوية بنين

5- مدرسة أريمون الثانوية المشتركة

6- مدرسة بطيطة الثانوية المشتركة

7- مدرسة حسن كلبوش الثانوية المشتركة

إدارة مطوبس.

1- مدرسة مطوبس الثانوية بنين

2- مدرسة مطوبس الثانوية بنات

3- مدرسة بني بكار الثانوية المشتركة

4- مدرسة منية المرشد الثانوية المشتركة

5- مدرسة برنبال الثانوية المشتركة

6- مدرسة الجزيرة الخضراء الثانوية المشتركة

إدارة قلين التعليمية.

1 – مدرسة قلين الثانوية بنين القديمة

2- مدرسة كفر المرازقة الثانوية المشتركة

3-مدرسة الشهيد عبد العزيز علوان الثانوية

4- مدرسة فتح الله القطان الثانوية بنين.

إدارة فوة التعليمية.

1- مدرسة قبريط الثانوية المشتركة.

2- مدرسة فوة الثانوية بنين.

3- مدرسة الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بنات.

4- مدرسة أحمد سليمان الثانوية المشتركة.

إدارة سيدى سالم التعليمية.

1- مدرسة الشهيد محمد فؤاد شحاتة الثانوية.

2- مدرسة أبو غنيمة الثانوية المشتركة.

3- مدرسة إبراهيم جاويش الثانوية المشتركة.

4- مدرسة منشأة عباس الثانوية بنات.

5- مدرسة الملاحة الثانوية المشتركة,

6- مدرسة الورق الثانوية المشتركة.

7- مدرسة دمرو الثانوية بنات.

8- مدرسة منشأة عباس الثانوية بنين.

إدارة بيلا التعليمية.

1- مدرسة إبشان الثانوية بنات.

2- مدرسة إبشان الثانوية بنين.

3- مدرسة الشهيد مقدم محمد لطفي العشرى الثانوية بنين.

4- مدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات.

5- مدرسة كفر الجرايدة الثانوية المشتركة.

6- مدرسة الشطوط الثانوية المشتركة.

7- مدرسة الحوه الثانوية المشتركة.

8- مدرسة الحكيم والهنداوي الثانوية المشتركة.

9- مدرسة أنور سعيد الثانوية المشتركة.

إدارة الرياض التعليمية.

1- مدرسة عابد عبد العال الثانوية بنات.

2- مدرسة الرياض الثانوية بنين.

3- مدرسة أبو مصطفى الثانوية المشتركة.

4- مدرسة عبد المنعم عامر الثانوية.

5- مدرسة العباسية الثانوية.

6- مدرسة الأمل الثانوية.

7- مدرسة القادسية الثانوية.

إدارة دسوق التعليمية.

1- مدرسة محلة أبو علي الثانوية.

2- مدرسة الشهيد علي ذهني الثانوية المشتركة.

إدارة بلطيم التعليمية.

مدرسة كريم العزب الثانوية المشتركة

إدارة برج البرلس.

مدرسة برج البرلس الثانوية المشتركة

إدارة الحامول التعليمية.

مدرسة الكفر الشرقى الثانوية المشتركة

بالنسبة لطلاب الإدارات التعليمية (إدارة غرب كفرالشيخ وإدارة سيدى غازي لا يوجد بها مدارس متاحة على هذا التنسيق يمكنهم التقديم في أقرب إدارة تعليمية لهم).