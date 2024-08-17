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21 شهيدا في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم

السبت، 17 أغسطس 2024 10:11 ص
21 شهيدا في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم قصف قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: 21 شهيدا في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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