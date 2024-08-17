1200 ناشئ يشاركون فى المشروع القومى للموهبة الحركية بالبحيرة.. التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة تكثيف الجهود، لتنفيذ المشروع القومى للموهبة الحركية بمراكز الشباب المختلفة.



وأضاف أن هذا المشروع يأتى لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية فى مختلف الألعاب الرياضية، ويأتى ضمن هذه المشروعات المشروع القومى للموهبة الحركية كأحد الآليات التى تتخذها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب لاكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم لتحقيق التفوق الرياضى، والمساهمة فى تحقيق أهداف المجتمع المصرى وتلبية طموحاته.



وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم تدشين 7 مراكز للمشروع القومى للموهبة والتعلم الحركى بمحافظة البحيرة، مشيرا إلى أن المشروع الرياضى الجديد يستهدف اكثر من 1200 من النشء من المرحلة السنية 7 سنوات إلى 8 سنوات مع إشراف طبى متخصص إلى جانب 21 مدرب تعلم حركى وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة الأداء الرياضى بالمديرية.