100 يوم صحة.. فحص شامل ومجانى لأهالى قرى ونجوع الأقصر بصورة يومية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، دعما يوميا للمواطنين عبر قوافل طبية ثابتة ومتحركة فى كافة أرجاء محافظة الأقصر، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية لمبادرة 100 يوم صحة، يوم 31 يوليو 2024 فى جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفى هذا الصدد واصلت الفرق الطبية بمديرية صحة الأقصر، العمل فى مبادرة 100 يوم صحة فى إدارة البياضية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالأقصر، ومتابعة الدكتورة حنان صالح منسق المبادرات بالمديرية، والدكتور غانم على مدير إدارة البياضية، حيث تواجدت الفرقة المتحركة بمجلس مدينة البياضية، وفى مدينة إسنا وبإشراف الدكتور زكريا الحداد مدير إدارة إسنا الصحية، استمرت الفرق الطبية المختلفة فى الأقصر حيث تواجدت الفرقة الثابتة فى وحدات كومير والكيمان والحميدات، والعيادة المتنقلة تواجدت بديوان الإدارة الصحية بإسنا.

فيما قدمت العيادة المتنقلة بإدارة الزينية داخل قرية العشى خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بكل جهد للمواطنين فى الفترة المسائية، تحت إشراف الدكتور أيمن عمر مدير إدارة الزينية، كما تم فحص المواطنين بإشراف الدكتور محمد عبد الحافظ مدير إدارة أرمنت، حيث تواجدات الفرقة الثابتة بإدارة أرمنت فى رعاية طفل أرمنت، والعيادة المتنقلة من الرزيقات بحرى والفرقة المتحركة من مكتب بريد أرمنت.

فيما وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه يتم فى مبادرة 100 يوم صحة توفير خدمات مختلفة وتناسب كل الأعمار ويتم الكشف والعلاج مجانًا، ويتم خلال الحملة تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.



العيادة المتنقلة بإدارة الزينية داخل قرية العشي



الفحص من الفرقة المتحركة بمجلس مدينة البياضية



الفرقة المتحركة بمجلس مدينة البياضية



جانب من فحص المواطنين بقرى إسنا



عمل العيادة المتنقلة بإدارة الزينية داخل قرية العشي



عمل الفرقة المتحركة بمجلس مدينة البياضية



فحص المواطنين ضمن مبادرة 100 يوم صحة بإسنا