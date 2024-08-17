يخدم 5 موانئ و4 مدن جديدة.. تفاصيل إنشاء الخط الرابع للقطار السريع

ينشر اليوم السابع تفاصيل إنشاء مشروع الخط الرابع لـ القطار السريع (غرب بورسعيد - أبو قير الجديدة)، المقرر تنفيذه على ساحل البحر المتوسط والذى سيربط مع الخط الأول للقطار السريع الجارى تنفيذه.
تفاصيل المشروع:
- يمتد من غرب بورسعيد وينتهى فى أبو قير الجديدة ومينائها.
- سيتم تنفيذه على ساحل البحر المتوسط ويربط مع الخط الأول.
- يربط مع ميناء بورسعيد على مدخل قناة السويس وميناء دمياط.
- يلتقى بخط السكة الحديد القائمة بين بورسعيد والإسماعيلية.
- يمر على مدينة الأثاث ودمياط الجديد والميناء الجاف وجمصة ومطوبس.
- ويصل مدينة المنصورة الجديدة ودلتا مارينا والبرلس ورشيد الجديدة.
- يتبادل الخدمة مع مترو الاسكندرية ويصل طوله 250 كم.
- يخدم 5 موانئ على البحر المتوسط و4 مدن عمرانية جديدة.
- ينفذه تحالف الديدى جروب - جاما مع سيمنز موبيليتي الألمانية.
- سيتحمل القطاع الخاص تكاليف المشروع "الأنظمة والوحدات المتحركة".
- وزارة النقل تتولى نزع الملكية والجسور والمحطات والسكة كلها.
- سيتم إدارة وتشغيل وصيانة الخط شراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
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