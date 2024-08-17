يخدم 5 موانئ و4 مدن جديدة.. تفاصيل إنشاء الخط الرابع للقطار السريع

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع تفاصيل إنشاء مشروع الخط الرابع لـ القطار السريع (غرب بورسعيد - أبو قير الجديدة)، المقرر تنفيذه على ساحل البحر المتوسط والذى سيربط مع الخط الأول للقطار السريع الجارى تنفيذه.

تفاصيل المشروع: