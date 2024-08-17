اليوم السابع
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وفاة شاب صعقا بالكهرباء أثناء عمله على لعبة ترفيهية بنادى المعلمين في طنطا

السبت، 17 أغسطس 2024 12:34 ص
وفاة شاب صعقا بالكهرباء أثناء عمله على لعبة ترفيهية بنادى المعلمين في طنطا جثة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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لقى شاب حتفه صعقا بالكهرباء، أثناء عمله على إحدى الألعاب داخل نادى المعلمين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقله للمستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه قد فارق الحياة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوصول جثة شاب لمستشفى المنشاوى العام بطنطا، اثر تعرضه للصعق بالكهرباء.
وتبين من الفحص أن المتوفي كان يعمل على إحدى الألعاب الترفيهية بنادى المعلمين، فصعقه التيار الكهربائى وتوفي في الحال، تم التحفظ على الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

 







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