وزير خارجية فرنسا: مصر تلعب دورا مهما فى جهود وقف إطلاق النار فى غزة

أ ش أ

أكد وزير الخارجية الفرنسى ستيفان سيجورنيه، أن مصر تلعب دورا مهما فى الجهود والمناقشات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.



جاء ذلك فى تغريدة نشرها وزير الخارجية الفرنسى على حسابه على منصة "إكس"، اليوم /السبت/، عقب مباحثاته التى أجراها اليوم بالقاهرة فى إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لوقف التصعيد فى المنطقة.



ونشر "سيجورنيه" صورا للقاءات التى أجراها خلال زيارته بالقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، وكتب "مباحثات مع الرئيس السيسى ومع الوزير بدر عبد العاطى .. مصر تلعب دورا مهما فى المناقشات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".. مضيفا "نواصل العمل معا لتجنب التصعيد فى الشرق الأوسط".



وكان الوزير الفرنسى قد وصل القاهرة اليمو فى إطار جولة دبلوماسية بالشرق الأوسط شملت لبنان ثم إسرائيل والأراضى الفلسطينية.