وزير خارجية بريطانيا لـ"ميقاتى": نكثف الاتصالات لوقف التصعيد فى لبنان

إيمان حنا

أكد وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، أنه سيكثف اتصالاته الدبلوماسية لوقف التصعيد جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل، والعمل على منع انفلات الأمور على نطاق أوسع. وفق بيان لحكومة لبنان .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بوزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في التطورات الأمنية المستجدة في الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقف دورة العنف.

ومن جانبه، شدد رئيس الحكومة على ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف استهدافه المباشر للبلدات والقرى الجنوبية ما يؤدي الى سقوط شهداء وجرحى ودمار شديد.

وأبدى ميقاتى، تخوفه من أن دورة العنف الحالية قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه.

ومن جهة ثانية، قام وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى أمس الجمعة، بزيارة إلى بيروت والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتى ورئيس البرلمان اللبناني نبيه برى، كما عقد مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، وجرى التباحث في العلاقات بين لبنان ومصر والجهود المبذولة لوقف التوترات في المنطقة.

ومن جانبه قال بو حبيب إن مصر وقفت مرارا إلى جانب لبنان في الأزمات، مضيفاً إننا نواجه اليوم عدوانا إسرائيليا ونعول على الدور المصرى.

وأكد بو حبيب، حاجة لبنان إلى دعم عربي ووقوف أشقائه العرب الى جانبه من أجل كبح جماح عدوان إسرائيل ووضع حد لاعتداءاتها وإعادة الهدوء إلى جنوب لبنان، مشيرا إلى تعويل لبننا على الدور المصرى في هذا الصدد.

