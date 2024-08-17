وزير الطيران يلتقى نائب رئيس مبيعات بوينج بالشرق الأوسط لبحث أوجه التعاون

كتب محمود عبد الغني

التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بنائب رئيس المبيعات والتسويق بشركة بوينج لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا عمر عريقات، يأتي ذلك في ضوء سلسلة اللقاءات التي يجريها وزير الطيران المدني مع كبرى الشركات العالمية بمجال النقل الجوي لتعزيز دور قطاع الطيران المدني داخل سوق الطيران العالمي.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعدد من مسئولي شركه بوينج العالميه .

وتناول اللقاء استعراض التحديات الراهنة التي تواجه صناعة النقل الجوي العالمي، كما تم مناقشة سُبل التعاون المشترك بين الجانبين؛ خاصة في إطار خطة التطوير والتحديث التي تنتهجها شركة مصر للطيران لتعزيز أسطولها الجوي بأحدث الطرازات العالمية خلال الفترة القادمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة على متن طائراتها وبما يدعم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سامح الحفني بالتنسيق والتعاون الدائم مع شركة بوينج والذي يمتد لعقود طويلة تصل لأكثر من 50 عامًا من التعاون المشترك لتعزيز قدرات قطاع الطيران المدني المصري في مجالات متعددة من بينها مجالي الصيانة والتدريب وغيرها، مؤكدًا على أهمية التعاون مع شركة بوينج والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير أسطول طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران ، هذا بالاضافه إلى شركات الطيران المصرية الأخرى ليصل إجمالي عدد طائرات شركه بوينج بشركات الطيران المصرية العاملة بجمهورية مصر العربية لأكثر من ٦٠ طائره من مختلف الطرازات .



كما استعرض الوزير ملامح خطة تطوير أسطول الشركه الوطنيه والذي من المخطط أن يصل إلى(125) طائرة بنهاية عام 2030 مما يعزز من إمكانياتها وقدراتها على المنافسة في الأسواق العالمية لاستيعاب حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه، أعرب عمر عريقات، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات بشركه بوينج ، عن سعادته بهذا اللقاء مشيدًا بالتعاون المثمر مع قطاع الطيران المدني المصري؛ خاصة مع شركة مصر للطيران كونها من أهم وأبرز عملاء شركة بوينج على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أننا نتابع عن كثب ما ترمو إليه الشركة الوطنية خاصة منذ قيامها بالإعلان عن عزمها بتحديث وتطوير أسطولها الجوى خلال الفتره المقبلة، مؤكدًا حرص شركة بوينج على دعم مصر للطيران بكافة الإمكانات اللازمة لتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي ، مشيرًا إلى مشاركة شركة بوينج فى معرض مصر الدولى للطيران والفضاء المقرر إقامته بمدينه العلمين أوائل شهر سبتمبر القادم .



الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني ونائب رئيس المبيعات والتسويق بشركة بوينج



الدكتور سامح الحفني خلال القاء