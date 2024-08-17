وزير الصحة المغربى يترأس اجتماعا لتقييم الوضعية الوبائية والبروتوكول العلاجى المعتمد لجدرى القردة

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عقد وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، اجتماعا مع اللجنة العلمية المختصة لبحث المستجدات الوبائية على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك في إطار الإجراءات الإستباقية لمتابعة وتقييم الوضعية الوبائية لجدري القردة (إم-بوكس).



وذكر بيان لوزارة الصحة المغربية أنه تم خلال اجتماع ، تم استعراض وتقييم مدى فعالية منظومة اليقظة والرصد الوبائي المعتمدة في المغرب، التى نجحت في الكشف المبكر عن الحالات الوافدة من قبل، وضمان التدخل الفوري والفعال، بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية .



وأضاف البيان أنه تمت مناقشة البروتوكول العلاجي المعتمد لمواجهة مرض جدري القردة (إم-بوكس)، حيث تم التأكيد على ضرورة الإلتزام الصارم بالإجراءات العلاجية المقررة وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، وذلك لضمان معالجة الحالات المحتملة وفق أعلى معايير السلامة الصحية .



وأوضح أن اللجنة العلمية أشادت بنجاح البروتوكول العلاجي الحالي في المغرب، الذي ساهم في علاج الحالات التى سبق تسجيلها دون تسجيل أية مضاعفات صحية خطيرة .