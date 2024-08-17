وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيرانى ضرورة احتواء التصعيد بالمنطقة بسبب حرب غزة

كتب أحمد جمعة

فى إطار متابعة التطورات فى المنطقة والجهود المصرية للتهدئة، جرى مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بين د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، و"على باقرى كني" وزير خارجية إيران بالوكالة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الاتصال يأتى فى إطار المساعى المصرية المُكثفة التى تستهدف احتواء التصعيد الذى تشهده المنطقة، والحرص على التواصل المُستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لتخفيف حدة التوتر التى يشهدها الإقليم.

كما جرى خلال الاتصال مناقشة الجهود المصرية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، حيث أكد د. عبد العاطى أن مصر لن تألو جهداً لإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة للشعب الفلسطيني، وأن المجتمع الدولى أصبح مدركاً أكثر من أى وقت مضى لضرورة وقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل الرهائن والأسري.

وقد أكد وزير الخارجية كذلك على أهمية العمل على احتواء أى تصعيد فى المنطقة بسبب الحرب فى غزة، وشدد على ضرورة تفادى مخاطر توسيع رقعة الصراع الحالي، والتى لن تؤدى إلا لمزيد من عدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما استعرض د. عبد العاطى الاتصالات الإقليمية والدولية التى تجريها مصر لتحقيق هذا الهدف، وبما يخدم جميع شعوب المنطقة، مؤكداً على أن هناك مصلحة مصرية فى وقف التصعيد.

واختتم المُتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أن "باقري" أعرب خلال الاتصال عن تقديره للجهود المصرية الحالية والمسئولية التى تتحملها مصر لوقف الحرب فى غزة والتهدئة، مؤكداً على اهتمامه باستمرار التواصل بين البلدين بهدف العمل على تحقيق الاستقرار فى المنطقة.