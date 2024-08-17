وزير الخارجية القطري ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

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بحث رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتأكيد على ضرورة التهدئة، وخفض التصعيد في المنطقة.



وجدد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية - خلال اتصال أذاعته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - إلتزام دولة قطر بدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.